Escrito por Lance! • Publicada em 04/08/2024 - 15:31 • Rio de Janeiro

Pep Guardiola, técnico do Manchester City viralizou nas redes sociais ao apresentar uma dinâmica curiosa de concentratação, em treino durante os amistosos de pré-temporada para 2024/25, disputada nos Estados Unidos. Assista o vídeo acima.

Nas gravações do treino, divulgados pelo clube inglês, os jogadores tiveram que bater palma rapidamente enquanto o espanhol quicasse uma bola no gramado. Em cada batida, o elenco teria que sincronizar as palmas com o comando do treinador.

Haaland marca três, e Manchester City atropela Chelsea em último amistoso antes de decisão (Foto: Jason Mowry / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

O Manchester City encerrou seu trabalho de pré-temporada, neste sábado (3), quando venceu o Chelsea por 4 a 2, no encontro dos rivais ingleses. O atacante Erling Haaland foi o destaque, com três gols, e foi a primeira vez que os Sky Blues saíram vitoriosos: nos quatro jogos, perderam para Milan e Celtic, e empataram com o Barcelona.

No comando de Pep Guardiola, a equipe inicia oficialmente a temporada na disputa da Supercopa da Inglaterra, contra o rival da cidade Manchester United. A competição une o campeão da Premier League contra o campeão da Copa da Inglaterra, em uma disputa de jogo único para ver quem levanta o troféu.

