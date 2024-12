O brasileiro Savinho, enfim, balançou as redes com a camisa do Manchester City. O jogador abriu o placar de seu time contra o Leicester, pela Premier League, e vai ajudando na vitória da equipe até aqui. Nas redes sociais, torcedores brasileiros e ingleses celebraram o momento e elogiaram o atleta. Confira algumas reações.

continua após a publicidade

➡️ Retrospectiva 2024: como foi o ano do Real Madrid?

➡️ Tudo sobre as grandes estrelas do futebol mundial agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

savinho joga muito, bobeira perseguirem o mlk nesse site só pq não tinha feito nenhum gol ainda — Well (@sccpwell_) December 29, 2024

Finalmente savinho marcou gol nem tô acreditando — ana★ M4X WDC (@redbluelana) December 29, 2024

Savinho já marcou pra tentar aliviar a crise do City do Guardiola. 1x0 — Henrique ❤️🖤 (@Henrikipedia83) December 29, 2024

Esse gol era NECESSÁRIO para o Savinho!



Ele não estava jogando mal, mas por conta que não havia feito gol estava sofrendo uma certa pressão.



Agora deve deslanchar dependendo também da fase do Manchester City. pic.twitter.com/53BFeqyXQl — Resenha da Bola⚽📝 (@Resenhadb) December 29, 2024

Savinho marcando o seu primeiro gol durante essa horrível fase do City. P Foden precisa urgentemente entrar no jogo para ajudar na construção das jogadas ofensivas, e gostei de ver o primeiro tempo do City, mas muito longe daquele City que todos conhecem. #ManCity 🩵 — Mesquita City (@guilhermex_8) December 29, 2024

savinho é um prospecto muito bom, qualquer um que persiga ele só não gosta do city msm. vai ser um ótimo jogador — victor (@remorsez_) December 29, 2024

Savinho merecia demais um gol… joga muito!! O unico boneco q gosto ai — GOOOL DO RONY 🚲 10 🇮🇹 🏆🏆🏆 (@denise_stephany) December 29, 2024