Reação de técnico do Barcelona em lesão de jogador viraliza

A goleada do Barcelona por 5 a 0 sobre o Daegu, em amistoso realizado nesta segunda-feira (4), não foi somente de boas notícias para os catalães. Já nos minutos finais do confronto, o zagueiro Pau Cubarsí saiu de campo com uma lesão e preocupou os torcedores, sendo substituído por Héctor Fort.

Além da aflição gerada nos aficionados blaugranas, outro que demonstrou desespero com a situação foi o técnico Hansi Flick. As câmeras da transmissão do confronto flagraram a reação do alemão, que ficou boquiaberto e levou as mãos ao rosto para lamentar a possível contusão.

Nas redes sociais, torcedores não deixaram o lamento de Flick passar batido, e comentaram sobre a situação. Confira abaixo alguns dos tweets:

Na última temporada, o Barça sofreu com muitos problemas defensivos, incluindo contusões e erros de substitutos, o que justifica a reação de Hansi. Apesar disso, segundo o jornal espanhol "Mundo Deportivo", Cubarsí sofreu apenas uma pancada forte e foi sacado do confronto por precaução, sem que haja problemas físicos mais sérios.

O duelo entre Barcelona e Daegu foi marcado pelo atropelo catalão, que contou com o primeiro gol de Marcus Rashford com a camisa de seu novo clube. Gavi (2), Robert Lewandowski e Toni Fernández completaram o passeio que encerrou a tour blaugrana na Ásia. Antes o time já havia superado o Vissel Kobe e o Soul; para encerrar a pré-temporada, a equipe retorna à Espanha para enfrentar o Como no domingo (10), valendo o Troféu Joan Gamper.

