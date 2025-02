Liverpool dá show, bate Manchester City e abre vantagem na Premier League

O Liverpool venceu o Manchester City por 2 a 0, neste domingo (23), no Etihad Stadium, em Manchester (ING), em duelo válido pela 26ª rodada da Premier League. Os gols dos Reds foram marcados por Salah e Szoboszlai.

Com vantagem de onze pontos sobre o vice, o Liverpool lidera a Premier League desta temporada com 64, em 26 partidas. Na quarta posição, o Manchester City está em processo de recuperação na tabela, com 44 pontos. Além disso, a equipe de Pep Guardiola sofreu uma eliminação dura para o Real Madrid nos playoffs da Champions.

Como foi o jogo?

O Liverpool conseguiu encurralar a defesa do Manchester City fora de casa, e demonstrou a superioridade ofensiva que teve no decorrer do campeonato. Apesar da soberania na posse de bola dos mandantes, os Reds não desperdiçaram quando chegavam à meta da equipe de Pep Guardiola.

Aos 13 minutos, o Liverpool abriu o placar com o artilheiro e garçom da temporada: Mohamed Salah. O egípcio aproveitou a sobra do escanteio de Mac Allister, e contou com o desvio em Aké para punir o goleiro Ederson. Faltando nove minutos para o fim da primeira etapa, Szoboszlai recebe de Alexander-Arnold e marca o segundo dos líderes da competição no Etihad Stadium.

Na volta para o intervalo, a tônica da partida que dava a vitória parcial para o Liverpool. O City seguiu com a bola e os Reds aproveitavam os contra-ataques fulminantes. Aos 11 minutos do segundo tempo, os visitantes chegaram a fazer o terceiro com Curtis Jones, mas o VAR foi acionado e flagrou o impedimento de Szoboszlai no início da jogada.

As equipes tentaram balançar as redes mais uma vez, mas o jogo terminou em 2 a 0. O tropeço do Arsenal e do Nottingham Forest na rodada foram o cenário ideal para a equipe de Arne Slot, que viu o caminho de um título cada vez mais próximo.

Jogadores do Liverpool comemoram gol contra o Manchester City, fora de casa, pela 26ª rodada da Premier League (Foto: Paul ELLIS / AFP)

O que vem pela frente?

Eliminado da Champions League e cada vez mais distante do título da Premier, o City volta as atenções na Copa da Inglaterra, no jogo contra o Plymouth, no próximo sábado (1), às 14h45 (de Brasília). Do outro lado, o Liverpool terá mais um compromisso na Premier League, contra o Newcastle, na quarta-feira (25), às 17h15.

✅ FICHA TÉCNICA

MANCHESTER CITY 0 x 2 LIVERPOOL

26ª RODADA - PREMIER LEAGUE

📆 Data e horário: domingo, 23 de fevereiro de 2025, às 13h30 (de Brasília);

📍 Local: Etihad Stadium, em Manchester (ING);

🥅 Gols: Salah (14'/1°T) e Szoboszlai (37'/1°T)

🟨 Cartões amarelos: -

🟥 Cartões vermelhos: -

⚽ ESCALAÇÕES

🔵 Manchester City (Técnico: Pep Guardiola)

Ederson; Rico Lewis, Khusanov, Nathan Aké (Rúben Dias) e Gvardiol; Nico Gonzalez (Kovacic); Savinho, Kevin de Bruyne (McAtee), Marmoush (Gundogan) e Doku; Phil Foden.

🔴 Liverpool (Técnico: Arne Slot)

Alisson; Alexander-Arnold (Quansah), Konate, Van Dijk e Robertson (Tsimikas); Gravenberch e Mac Allister; Salah (Elliott), Curtis Jones (Endo) e Luis Díaz (Gakpo); Szoboszlai.

🟨 ARBITRAGEM

🎩 Árbitro: Anthony Taylor;

🚩 Assistentes: Gary Beswick, Lee Betts (assistentes) e Andy Madley (quarto árbitro);

🖥️ VAR: Stuart Attwell e Adam Nunn (assistente).