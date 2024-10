Em alta, Chelsea dribla crise e indica que pode ir longe na temporada

Time do Chelsea comemora gol contra o Gent, na Conference League (Foto: Glyn Kirk/AFP)







Escrito por Rafael Lopes , supervisionado por João Marcos • Publicada em 04/10/2024 - 06:30 • Redação do Lance!

As expectativas do Chelsea na temporada não eram muito altas. Elenco inflado e altas cifras pagas em contratações foram algumas das questões enfrentadas pelo clube, porém, dentro de campo, os Blues demonstram que o futuro pode ser promissor. E grande parte da esperança, digna de um time que não é derrotado há mais de um mês, se deve ao trabalho orquestrado por Enzo Maresca.

O Chelsea de Enzo Maresca

Discípulo de Pep Guardiola, o italiano de 44 anos assumiu o Chelsea com uma missão bem maior que conquistar vitórias: implementar uma identidade de jogo própria e eficiente. O trabalho bem-sucedido no Leicester dava as credenciais de um futebol ofensivo, retrato do início de 2024-25 animador no Stamford Bridge.

De início, os atletas aparentam ter compreendido as ideias do comandante por completo e os frutos são vistos na sequência positiva de seis jogos do time. Nas últimas quatro partidas, o Chelsea registra média de quatro gols por jogo, em atuações ofensivamente convincentes.

O triunfo contra o Gent, da Bélgica, na última quinta (3) demonstrou que a influência de Maresca é refletida no elenco, e não apenas entre os titulares. Na primeira rodada da Conference League, os reservas da equipe demonstraram perfeitamente os pressupostos do estilo de jogo, como a pressão alta sem a posse de bola e a construção com três jogadores na primeira linha.

Os Blues chegam de temporadas seguidas de pouco sucesso. Em 2023-24, o time só conquistou vaga na Conference League após uma arrancada na reta final, e em 2022-23, a 12ª colocação na tabela representou um dos grandes fracassos da história recente do clube. Ainda é cedo, porém, os atuais resultados e o desempenho em campo demonstram que o ano pode ser diferente em Londres.

Em quarto lugar na Premier League, o Chelsea retorna aos gramados ingleses no próximo domingo (6) para encarar o Nottingham Forest. O momento da equipe é ótimo: são quase dois meses sem derrota na Premier League. Mais um resultado positivo ampliaria ainda mais a moral da equipe na temporada antes da Data Fifa de outubro.

