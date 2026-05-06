Saka dá pista sobre o adversário preferido na final da Champions: 'Vocês sabem'

Bukayo Saka foi o grande protagonista da classificação do Arsenal para a final da Champions League ao marcar o gol da classificação dos Gunners. Em entrevista pós-jogo, o jogador inglês não escondeu que o elenco possui uma preferência clara sobre quem deseja enfrentar na decisão marcada para o dia 30 de maio, em Budapeste.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Logo após garantir a vaga na decisão, Saka foi abordado pela equipe da emissora "CBS Sports" e questionado diretamente sobre o embate entre Paris Saint-Germain e Bayern de Munique, que disputam o outro lado da chave. Ao ser indagado sobre qual das duas agremiações seria o oponente ideal para a equipe londrina na busca pelo título, o camisa sete tentou inicialmente se esquivar da pergunta com bom humor, ciente de que qualquer declaração poderia gerar polêmica.

continua após a publicidade

— Você não pode me perguntar isso. Eu teria que dar uma resposta ensaiada para a mídia — respondeu o atacante aos risos, evitando adotar o discurso politicamente correto esperado de imediato.

No entanto, a insistência dos repórteres por uma resposta sincera fez com que o jogador abrisse um pouco mais o jogo. Saka deixou uma forte pista no ar, indicando que o vestiário do Arsenal tem, de fato, um consenso sobre o rival mais aguardado para o duelo na Hungria.

continua após a publicidade

— No fundo, vocês sabem quem gostaríamos de enfrentar na final — cravou o jogador, encerrando o assunto sem revelar abertamente o nome do clube escolhido.

Saka abre o placar em Arsenal x Atlético de Madrid pela Champions League (Foto: Adrian Dennis / AFP)

Quem é o preferido?

Com a declaração de Saka, muitos se perguntaram qual é o time que o atacante gostaria de enfrentar na final. De um lado, muitos acreditam que é o Paris Saint-Germain, pois eliminou o Arsenal na última edição da Champions. Outros acham que é o Bayern, que coleciona eliminações na equipe londrina no histórico, com um 10 a 2 no agregado nas oitavas de final de 2016/17.

PSG e Bayern de Munique disputam a última vaga na final da Champions após protagonizarem um duelo histórico e recheado de gols na semana passada. A equipe francesa construiu uma vantagem mínima ao vencer a partida de ida da semifinal por 5 a 4, em Paris. Agora, o clube viaja para a Alemanha com a missão de segurar o resultado, enquanto os bávaros buscarão a virada em seus domínios para carimbar o passaporte rumo à decisão continental do dia 30 de maio.

Olise e Nuno Mendes disputam bola em PSG x Bayern, na Champions League (Foto: Anne-Christine Poujoulat/AFP)

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

+ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.