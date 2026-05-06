Arteta iguala Wenger e leva Arsenal à segunda final de Champions da história

Mikel Arteta alcançou um marco histórico no comando do Arsenal. Com a classificação para a final da Champions League após eliminar o Atlético de Madrid por 2 a 1 no placar agregado, o técnico espanhol igualou o recorde do lendário Arsène Wenger ao levar os Gunners à segunda decisão do torneio na história do clube. A primeira havia sido em 2005/06, sob o comando do francês, quando o Arsenal perdeu para o Barcelona por 2 a 1.

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O feito foi alcançado na segunda semifinal consecutiva de Arteta na Champions League – na temporada passada, o time caiu para o PSG, atual campeão. Em Budapeste, no dia 30 de maio, o técnico basco terá a oportunidade de superar seu mentor e ex-treinador, conquistando o título inédito para os Gunners.

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A torcida do Emirates Stadium já celebra o técnico com a música "Temos o SuperArteta!", entoada sempre que seu nome é mencionado. Arteta está no comando do Arsenal desde dezembro de 2019 – seis anos e meio – e construiu uma trajetória de recuperação de um clube que passou mais de duas décadas sem conquistar a Premier League.

Recorde de vitórias e liderança na Premier League

Além do feito europeu, Arteta também alcançou outro recorde impressionante nesta temporada: 42 vitórias em 59 jogos, um número que não se via no clube desde a temporada 1970/71. O Arsenal chega à final da Champions League como líder do Campeonato Inglês, com cinco pontos de vantagem sobre o Manchester City, embora os Citizens tenham um jogo a menos.

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O destino do título inglês está nas mãos dos Gunners. Restam três rodadas para o fim da competição, e o Arsenal não depende mais de resultados alheios para ser campeão – algo que não acontece desde 2004, quando Wenger conquistou o último título do clube na competição. Naquela temporada, os Gunners ficaram invictos.

Arteta em partida do Arsenal (Foto: Reprodução/Arsenal)

O clube londrino, fundado em 1886, tem quase 150 anos de história e é o time com maior torcida em Londres, superando Chelsea e Tottenham. Agora, Arteta tem a chance de escrever seu nome ainda mais fundo nos livros do clube.

A caminhada até a final e os desafios imediatos

O Arsenal chegou à final após eliminar o Atlético de Madrid no Emirates Stadium, na terça-feira (5). O gol de Saka, aos 44 minutos do primeiro tempo, garantiu a vitória por 1 a 0 no jogo de volta, após empate por 1 a 1 na Espanha. Foi a quarta semifinal de Champions League na história do clube: duas com Wenger (2005/06 e 2008/09) e duas com Arteta (2024/25 e 2025/26).

Agora, Arteta terá apenas alguns dias para celebrar a conquista histórica. No domingo (10), o Arsenal visita o West Ham, em Londres, em partida crucial na luta pelo título da Premier League. O time da casa luta contra o rebaixamento e promete dificultar a vida dos Gunners.

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