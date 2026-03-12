Franceses depositam fé em Endrick para duelo de Europa League: 'Prodígio'

Nesta quinta-feira (12), o Lyon enfrenta o Celta de Vigo no jogo de ida das oitavas de final da Europa League, e a expectativa dos franceses passa pelos pés de Endrick. O brasileiro de 19 anos, que vive um momento de oscilação desde que chegou ao clube, ganhou destaque na imprensa local como a grande esperança para a equipe no confronto contra os espanhóis. O jornal "L'Équipe" publicou uma matéria nesta quinta-feira exaltando o atacante e depositando nele a confiança para um bom resultado fora de casa.

O veículo francês destacou que Endrick retorna a um país que conhece bem e enfrenta um adversário que já castigou no passado. Há pouco mais de um ano, ainda pelo Real Madrid, o atacante entrou no segundo tempo e marcou dois gols na prorrogação para eliminar o Celta da Copa do Rei. A memória daquela noite ainda está fresca na cabeça dos torcedores do Celta de Vigo, e o técnico Claudio Giraldez, que já comandava a equipe à época, não escondeu a preocupação.

– Ele adora mudar a partida com uma ação "brutal". Temos a impressão de que ele pensa o tempo todo em "decidir" o jogo. Será alvo de atenção especial, como qualquer outro jogador que cria tantas situações de perigo. Acho que o empréstimo ao Lyon é uma boa coisa para que ele continue evoluindo, assuma mais responsabilidades e tenha mais tempo de jogo. É um jogador com muito potencial, muito jovem, muito ambicioso e muito difícil de parar perto da área adversária – afirmou o treinador.

Pressão e expectativa em Endrick em meio à má fase

O último gol de Endrick pelo Lyon foi em 4 de fevereiro, contra o Laval, pela Copa da França. Desde então, o brasileiro acumula atuações discretas e viu sua fase cair justamente no momento em que a equipe mais precisa de gols. O L'Équipe lembrou que o atacante não foi contratado para brilhar apenas contra lanternas, mas sim para "destruir tudo, marcar gols, ajudar o clube a conquistar um título e pegar o trem da Seleção para a Copa do Mundo".

Endrick reage durante Lyon x Lens, pela Copa da França (Foto: Olivier Chassignole/AFP)

A pressão sobre o jovem aumentou ainda mais com os desfalques no setor ofensivo. Lesões de Malick Fofana, Ernest Nuamah, Pavel Sulc, Afonso Moreira e Ainsley Maitland-Niles tiraram do Lyon opções de velocidade e profundidade. Resta a Endrick, então, a missão de multiplicar os movimentos, mesmo que muitos deles não sejam servidos. Paulo Fonseca, técnico do Lyon, minimizou o momento do atacante e garantiu que seguirá contando com ele.

– Sempre conto muito com ele e acho que ele pode ser muito importante. Recuperou o frescor, está muito motivado por voltar a este país e quer mostrar que está bem – disse.

Nos bastidores, a confiança no jogador segue intacta. Pessoas próximas a Endrick garantem que ele está focado e sereno para o desafio.

– É um jogo como outro qualquer, não é especialmente especial por ser na Espanha. O jogo é importante, como todos que ele disputou desde que chegou à França, com uma dimensão particular porque é mata-mata. Mas contra Lille, Laval e Lens também foi, sem margem de erro. Aqui é a Copa da Europa. É mais importante que um jogo de Copa nacional? Sim. Mas Endrick está concentrado e sereno – afirmou uma fonte ligada ao jogador.

Do lado do Celta, a estratégia será clara: tentar anular o jovem prodígio. O defensor Javi Rodriguez resumiu o sentimento dos espanhóis.

– Ele é elétrico, muito rápido. Vamos tentar não deixá-lo fazer o que quer, ficar atentos para que ele não apareça em seu melhor dia – disse o jogador.

