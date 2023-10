➡️ Real Madrid acerta renovação de Vini Jr até 2027, e coloca cláusula de rescisão astronômica



- O Guto nasceu prematuro em 2018 e precisou ficar na UTI neonatal. Todas as noites eu ia dormir no hospital com ele e a Marília. E no meio desse turbilhão, na quarta-feira, tinha jogo contra o Emelec, no Maracanã, valendo classificação para as oitavas da Libertadores. Vocês podem imaginar como estava sendo difícil pra mim. Mas aí uma coisa maravilhosa aconteceu. Na quarta à noite eu subi para o campo pensando no Guto e na Marília. Eu ia me perdendo nessa aflição quando pisei no gramado e um grito absurdo, diferente dos outros que eu já conhecia, começou a vir da arquibancada. Levei um tempo para compreender o que a galera dizia. Quando compreendi, quase caí no chão. O Maraca inteiro cantava o nome do meu filho. Dá para imaginar um negócio desses? P****, velho! Naquela noite eu fiz os dois gols do jogo e, embora não fosse ainda a nossa hora na Libertadores, eu soube que algo muito grande estava sendo construído - contou Everton Ribeiro.