Ruben Amorim, técnico do Manchester United, sugeriu a Thomas Tuchel, técnico da seleção inglesa, a inclusão de Harry Maguire na equipe para as próximas eliminatórias da Copa do Mundo. A recomendação foi feita em 1º de março de 2025, conforme publicado pelo ManUtd.com. Amorim destacou a importância de Maguire no clube, indicando que suas performances atuais o tornam um candidato adequado para a seleção da Inglaterra.

- Se é suficiente, cabe ao técnico nacional decidir. Eu ficaria realmente feliz por ele, acho que ele merece. Ele é um ótimo cara. Acho que ainda precisa melhorar porque, quando você é jogador, pode melhorar a todo momento e em muitas coisas. Mas acho que suas performances no momento são bastante boas, e você sente que ele é mais líder agora, o que pode ajudar uma seleção nacional, então espero que ele esteja na seleção nacional nos próximos jogos - defendeu Ruben Amorim.

Maguire tem atuação pelo Manchester United valorizada por Ruben Amorim (Foto: OLI SCARFF/AFP)

Sob a liderança de Amorim, o Manchester United adotou um sistema 3-4-3, com Maguire se destacando como zagueiro central. Com Lisandro Martinez afastado, Maguire se tornou fundamental na defesa do United, demonstrando liderança e eficácia, inclusive marcando o gol da vitória em uma partida contra o Ipswich Town.

O que vem pela frente?

O Manchester United encara a Real Sociedad, na próxima quinta-feira (6), às 14h45 (de Brasília), no Estádio Municipal de Anoeta, no País Basco. A partida é válida pelo jogo de ida das oitavas da Europa League.