Nesta quarta-feira (13), às 17h (horário de Brasília), o Barcelona visita o Royal Antwerp no Bosuilstadion, em Antuérpia (BEL), em jogo válido pela última rodada do grupo H da Champions League. O Barça, já classificado, precisa apenas de um empate para garantir a liderança; os belgas, já sem chances de alcançar até mesmo a Europa League, querem sair da competição com pelo menos um ponto conquistado. O jogo terá transmissão da HBO Max.