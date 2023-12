Assim que o cargo de CEO for preenchido, Steve Simon, atualmente Presidente e CEO da WTA, assumirá o cargo de Presidente Executivo. Nesta função, Simon se concentrará na governança, nos interesses estratégicos da WTA no esporte, nas questões de integridade e no desenvolvimento de novos mercados e fronteiras para a WTA. Além de sua função designada como Presidente Executivo da WTA, Simon continua atuando como Presidente do Conselho da WTA Ventures.