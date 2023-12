GRUPO B: OLHO NA 'SEGUNDONA'

O Arsenal cumpriu o papel que se esperava na segunda chave, e já garantiu a liderança do grupo B, com 12 pontos. Em segundo, o PSV de Peter Bosz vem em grande fase, com oito pontos, e também está garantido no mata-mata. Há, portanto, apenas uma indefinição: a vaga para a Europa League segue em aberto. O Lens, com cinco pontos, recebe o Sevilla na França e precisa apenas empatar para seguir vivo no continente, enquanto os Nervionenses necessitam da vitória para igualar o número de pontos de Les Sang et Or, fazendo a ultrapassagem pelo confronto direto.