Ídolo do Flamengo avisa que vai ensinar presidente da Kings League a bater pênalti

O influenciador Jonvlogs, presidente do Capim FC na Kings League, revelou que receberá treinamento especializado do atacante Gabigol, ídolo do Flamengo e atual jogador do Cruzeiro, para aprimorar suas cobranças de pênalti. A iniciativa partiu do próprio jogador, que entrou em contato com o streamer.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Jon Vlogs é presidente do Capim FC, equipe da Kings League Brasil (Foto: Reprodução / Instagram)

A revelação foi feita pelo próprio Jonvlogs, que detalhou a interação inusitada com o craque da Raposa. Segundo o streamer, o contato partiu do próprio Gabi, que não poupou críticas ao desempenho do presidente nos pênaltis.

Gabigol comemora gol do Cruzeiro contra Juventude (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

— Gabigol falou que vai me ensinar a bater pênalti — contou Jonvlogs. — Ele me ligou e disse que meu pênalti é horrível!

A 'aula' tem um motivo específico: o "Pênalti Presidente". Na Kings League, competição criada pelo ex-zagueiro Gerard Piqué, existe uma regra especial que permite aos presidentes dos clubes cobrarem um pênalti durante a partida, podendo alterar drasticamente o resultado do jogo.

continua após a publicidade

O Capim FC, time de Jonvlogs (que tem Luva de Pedreiro como co-presidente), tem se destacado negativamente na competição, e as cobranças do presidente vinham sendo alvo de brincadeiras. Agora, com a ajuda de um dos maiores batedores de pênalti do futebol brasileiro na última década, a expectativa é outra.

Gabigol, que atualmente defende as cores do Cruzeiro, é conhecido pela frieza e precisão na hora de cobrar um pênalti.

O que é a Kings League?

A Kings League, criada pelo ex-jogador e empreendedor Gerard Piqué, funciona como uma liga de futebol 7 com características próprias. A competição tem alcance global e suas equipes são presididas por streamers e criadores de conteúdo.

continua após a publicidade

A competição combina elementos tradicionais do futebol com tendências contemporâneas dos esportes e novas formas de comunicação.