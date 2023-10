A torcida do Real Valladolid segue insatisfeita com a gestão de Ronaldo Fenômeno. Neste domingo (8), torcedores do clube se manifestaram nas arquibancadas e gritaram "fora brasileiros" no duelo contra o Mirandés, válido pela segunda divisão do Campeonato Espanhol. Ronaldo reagiu e respondeu aos protestos nas redes sociais.