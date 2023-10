No Estádio do Dragão, o Porto venceu o Portimonense por 1 a 0 com gol solitário de Evanilson. O ex-Fluminense recebeu em profundidade e bateu mascado, dividindo com o zagueiro adversário, e a bola encobriu o goleiro. Com a vitória, os Dragões chegam aos 19 pontos e assumem a 3ª posição na tabela do Campeonato Português.