Ronaldinho exalta Dembélé: ‘Ele tem um estilo brasileiro’

Em entrevista ao "L'Équipe", Ronaldinho se derreteu por Ousmane Dembélé. O jogador vive grande fase no clube francês e é um dos cotados ao prêmio de Bola de Ouro, premiação dada ao melhor jogador de futebol do mundo. Quando perguntando sobre o PSG, Ronaldinho afirmou que o jogador que mais se parece com ele é Dembélé.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O ex-astro do PSG afirmou que se vê no craque francês, dizendo que o jeito de jogar do atacante no PSG, se assemelha muito com o de Ronaldinho, pois Dembélé, assim como Dinho, confunde, provoca e inventa.

continua após a publicidade

- Ele tem um estilo meio brasileiro! Ele confunde, ele inventa, ele provoca. Ele é muitas vezes ilegível e, além disso, marca muitos gols, enumera o campeão mundial de 2002. Ele está se revelando, assumindo um papel diferente daquele do PSG no ano passado ou mesmo do Barcelona antes - afirmou Ronaldinho ao L'Équipe.

Ousmane Dembélé em ação pelo PSG (Foto: Reprodução/Instagram)

Ronaldinho acredita que PSG pode ganhar o título da Champions

O brasileiro também acredita que o PSG é um candidato real ao título da Champions League. Ronaldinho afirmou que o clube tem feito bons trabalhos na competição e com Luis Enrique no comando, a equipe parisiense tem se tornado um clube atrativo e com potencial.

continua após a publicidade

➡️ Mbappé fala sobre relação com Vini Jr: ‘Vim para Madri para jogar com ele’

- O clube continua a fazer um excelente trabalho. Acabará por dar frutos, está a tornar-se cada vez mais possível para o Paris. Eles deram um grande golpe contra o Liverpool e já tinham sido impressionantes contra o Manchester City. Luis Enrique também terá sucesso no que está construindo em Paris. Ele monta um plano de jogo bom e atraente e por isso, o PSG é um time com grande potencial - completou o campeão do mundo de 2002.

O PSG entra em campo novamente nesta quarta-feira (9), e enfrenta o Aston Villa, em duelo válido pelas quartas de final da Champions League. Esse será o primeiro compromisso da equipe após a conquista do título francês. O jogo tem previsão de começar às 16h (de Brasília).