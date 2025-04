‘A saída de Mbappé marcou o início de um ciclo’: diz ex-seleção da França sobre PSG

Marcel Desailly, campeão mundial pela França em 1998, analisou a temporada do PSG e encheu o time de elogios. O ex-jogador afirmou que a saída de Mbappé teria abrido novas possibilidades ao clube, ao invés de fechá-las, e com isso, um novo DNA em torno do futebol coletivo foi criado, com Luis Enrique, sendo o protagonista dessa nova era do clube parisiense.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O ex-defensor analisou a temporada do Paris Saint-Germain e pareceu satisfeito com o futuro da equipe de Luis Enrique. Desailly afirmou que o técnico transformou o clube para algo melhor, coisa que, segundo ele, nem astros como Messi, Mbappé e Neymar conseguiram

continua após a publicidade

- Eles tinham Messi, Neymar, Mbappé, e ainda há mais esperança este ano do que nos anos anteriores. Desta vez, realmente temos a convicção de que algo pode acontecer. Ele construiu seu time de acordo com sua filosofia. A saída de Mbappé não marcou o fim de um ciclo, mas o começo de algo - afirmou o campeão do mundo de 1998.

Técnico do PSG em coletiva prévia da Champions (Foto: Franck Fife/AFP)

Desailly aproveitou para elogiar o trabalho do técnico Luis Enrique, dizendo ver com bons olhos o futuro do PSG com as mãos do treinador. O DNA montado pelo espanhol seria uma boa direção, para o ex-defensor.

continua após a publicidade

- Não estou surpreso com o nível deles, porque desde o momento em que contrataram Luis Enrique, sabíamos que eles iriam construir um time em torno da filosofia dele. Luis Enrique é obcecado por posse de bola. Levou dois anos para que ele conseguisse jogadores adequados à maneira como ele quer que seu time jogue. Jogadores muito habilidosos, com e sem a bola, que entendem e leem bem o jogo. Eles podem esperar alcançar um recorde invicto na liga, como o Arsenal fez com os Invincibles na época - completou Marc Desailly.

Luis Enrique conquista seu 16º título da carreira, pelo PSG

Após a conquista invicta do Campeonato Francês pelo PSG, Luis Enrique garantiu o 16º troféu desde o começo da sua carreira, em 2014. A equipe celebrou a conquista com seis rodadas de antecedência com vitória por 1 a 0 sobre o Angers neste sábado (5). No clube parisiense, o espanhol conquistou três Ligas Francesas, uma Copa da França e duas Supertaças Francesas.

No Barcelona, o espanhol conquistou 10 títulos, sendo a Champions League o maior trunfo. Além da "Orelhuda", Luis Enrique conquistou um Mundial de Clubes, uma Supertaça Europeia, duas Ligas Espanholas, três Copas do Rei, uma Supertaça Espanhola e também conquistou o prêmio de Melhor Treinador do Mundo.