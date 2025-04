Após bater o Angers no último sábado, o PSG celebrou a conquista de seu 13º título francês, obtido com seis rodadas de antecipação e, pela primeira vez, de maneira invicta. No entanto, os parisienses mal tiveram tempo para comemorar o novo feito e as atenções do elenco imediatamente se voltaram para o duelo de ida das quartas de final da Champions League, nesta quarta-feira, às 16h (de Brasília), contra o Aston Villa, no Parc des Princes.

A depender do retrospecto do brasileiro Beraldo, provável titular da zaga ao lado de William Pacho, o PSG pode confiar num bom resultado contra os ingleses: dos 25 jogos em que o ex-são-paulino atuou, a equipe venceu 23 e empatou dois.

Além da invencibilidade, Beraldo ostenta números chamativos, que têm contribuído para a excelente fase da equipe. Segundo dados do Sofascore, ele é o jogador brasileiro que atua nas cinco principais ligas europeias com maior índice de acerto nos passes (95%) em 2024/25.

O bom desempenho recente fez com que o zagueiro de 21 anos fosse convocado para a Seleção Brasileira na última Data FIFA e não passou despercebido pelo técnico Luis Enrique. Em entrevista coletiva na última semana, o espanhol elogiou.

- Beraldo é um jogador muito jovem, que chegou no mercado de inverno ano passado e se adaptou desde o minuto em que pisou em Paris. Ele rende sempre em um nível altíssimo e eu tenho plena confiança nele, não apenas pelo que faz com a bola, mas também pelo que transmite à equipe e pela personalidade que tem.

Semifinalista da Champions League na temporada passada e vice-campeão em 2020/21, o PSG ainda persegue o título da competição continental, troféu que falta na cada vez mais recheada galeria do clube.

- É claro que a Champions é o torneio que todos mais desejamos conquistar. Não apenas nós, do PSG, mas toda a Europa. Estamos todos muito concentrados, mas sem perder a alegria de jogar. Esses grandes jogos são aqueles que todos nós sonhávamos em disputar quando criança, então temos de desfrutar e fazer nosso melhor - disse Beraldo, que já soma cinco títulos pelo clube francês desde que foi contratado por 20 milhões de euros junto ao São Paulo, em janeiro de 2024.

Nesta edição do torneio continental, o time francês tem sido o grande algoz das equipes inglesas. Em janeiro, pela primeira fase, o PSG derrotou o Manchester City em Paris por 4 a 2, de virada. Em março, pelas oitavas de final, o adversário foi o temido Liverpool, líder geral da fase de grupos da Champions e também do Campeonato Inglês.

Com uma vitória em pleno Estádio de Anfield, o PSG se classificou nos pênaltis e eliminou a equipe de Salah, Alisson e cia. Agora, o rival é o Aston Villa, que tem como maiores destaques o goleiro argentino Dibu Martínez e o atacante Marcus Rashford, ex-Manchester United, além do meia espanhol Marco Asensio, que está emprestado pelo próprio PSG.

- As vitórias sobre equipes como o City e o Liverpool foram provas do nível que a nossa equipe vem atingindo nesta temporada. E se quisermos mesmo disputar o título da Champions, temos de nos provar contra equipes desse patamar - avaliou Beraldo.

- O Aston Villa vai ser um grande adversário, porque conta com jogadores experientes e, não por acaso, tem feito uma excelente campanha. Vamos encarar com toda a seriedade e procurar impor nosso jogo, contando com o apoio do torcedor que vai lotar o estádio - concluiu o zagueiro brasileiro.