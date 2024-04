No raio-x histórico, a Roma leva a melhor sobre a Lazio: 64 vitórias a 48 (Arte: Lance!)







Escrito por Lance! • Publicada em 06/04/2024 - 07:00 • Roma (ITA)

Neste sábado (6), às 13h (horário de Brasília), Roma e Lazio escrevem mais um capítulo na história do Derby della Capitale, a ser realizado no Olímpico de Roma (ITA), em jogo válido pela 31ª rodada do Campeonato Italiano. As duas equipes vivem momentos semelhantes na temporada e brigam diretamente por vagas continentais, com a Giallorossi em quinto e os Aquiloti em sétimo. O jogo terá transmissão da ESPN e do Star+.

✅ FICHA TÉCNICA

Roma x Lazio

31ª rodada - Campeonato Italiano



🗓️ Data e horário: sábado, 6 de abril de 2024, às 13h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Olímpico, em Roma (ITA)

📺 Onde assistir: ESPN e Star+

🟨 Arbitragem: Marco Guida (árbitro); Damiano Di Iorio e Giuseppe Perrotti (auxiliares); Michael Fabbri (quarto árbitro); Massimiliano Irrati e Fabio Maresca (VAR)



⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

ROMA (Técnico: Daniele de Rossi)

Mile Svilar; Rick Karsdorp, Gianluca Mancini, Diego Llorente e Angeliño; Bryan Cristante, Leandro Paredes e Lorenzo Pellegrini; Paulo Dybala, Romelu Lukaku e Stephan El Shaarawy



❌ Desfalques: Rasmus Kristensen (lesionado) e Evan Ndicka (suspenso)



LAZIO (Técnico: Maurizio Sarri)

Christos Mandas; Nicolo Casale, Alessio Romagnoli e Mario Gila; Adam Marusic, Matteo Guendouzi, Danilo Cataldi e Luca Pellegrini; Luis Alberto e Felipe Anderson; Ciro Immobile



❌ Desfalques: Mattia Zaccagni, Ivan Provedel, Manuel Lazzari e Nicolò Rovella (lesionados)

