Neste sábado (20), às 14h (horário de Brasília), a Roma recebe o Hellas Verona no Estádio Olímpico, em Roma (ITA), em jogo válido pela 21ª rodada do Campeonato Italiano. Os Giallorossi, agora sem José Mourinho, vão a campo sob o comando de Daniele de Rossi, precisando vencer para se aproximar das vagas continentais; os visitantes ocupam a 18ª posição e querem fugir da zona do rebaixamento. O jogo terá transmissão do Star+.