Apesar de vitoriosa, a carreira de José Mourinho conta com um dado, no mínimo, interessante. Em praticamente dos os seus trabalhos, o português, após um sucesso inicial, tende a ter dificuldades quando chega em sua terceira temporada em algum clube. Foi assim no Chelsea, no Real Madrid e no Manchester United. Pelo Tottenham, nem chegou a comandar a equipe em seu terceiro ano.