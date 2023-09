Em mais um jogo pelo clube saudita, Neymar passou em branco mais uma vez. O astro brasileiro teve uma grande oportunidade aos 35 minutos do primeiro tempo em cobrança de pênalti, mas o camisa 10 parou no goleiro Kim Seung-Gyu. Além da penalidade, o arqueiro sul-coreano fez ótimas defesas em outras finalizações de Neymar, que ainda busca seu primeiro gol pelo Al-Hilal. No entanto, o craque da Seleção Brasileira participo dos dois gols do Crescente no jogo, com duas assistências.