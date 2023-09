!VITÓRIA FORA DE CASA! Como visitante, o Borussia Dortmund venceu o Hoffenheim por 3 a 1 nesta sexta-feira (29) na Rhein-Neckar-Arena, em jogo válido pela 6ª rodada da Bundesliga. O Aurinegro saiu na frente com gol de Fülkrug, sofreu o empate após gol de pênalti de Kramaric, mas o ídolo Marco Reus, no fim do primeiro tempo, recolocou o Borussia na frente. Nos acréscimos do segundo tempo, com um homem a menos, a Muralha Amarela selou a vitória com gol de Ryerson.