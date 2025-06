Robert Harrison, presidente da Associação Paraguaia de Futebol (APF), está sob investigações por um esquema de corrupção. O mandatário, segundo o portal chileno +Ciper, manteve laços com representantes de jogadores depois de assumir a federação e traçou manobras de mercado.

Harrison ficou em comunicação direta com Juan Appleyard, agente que negociava atletas no Nacional-PAR. Com isso, inflava preços com ofertas falsas e induzia treinadores a convocarem os jogadores para a seleção local, o que levava o preço de mercado a subir e gerava mais lucros nas vendas posteriores.

Justo Villar, ex-goleiro do Paraguai, exercia influência como representante de Robert, e também participava do esquema. Em 2016, o mandatário questionou a Juan sobre a presença de atletas do Guaraní na seleção sub-17, que eram pressionados para assinar com o agente.

- Juanga, como você está? O Toti Acosta [presidente do Club Guaraní me ligou. O Toti Acosta me disse que tem dois jogadores do sub-17 pressionando ele para assinar com você. Que o técnico até mandou ele assinar com você. E eu quero, se isso for verdade, que esse assunto seja investigado, Juanga. Não posso correr esses riscos. Não quero que se faça alarde, não quero que os jogadores saibam. Mas quero que isso seja resolvido porque eu não podia permitir que essas coisas acontecessem - declarou.

Como Harrison era presidente do Nacional meses antes de assumir a APF, e Juan tinha uma capacidade grande de negociar atletas do clube por preços relevantes, o mandatário seguiu com informações internas e interferia nas negociações com Appleyard, o que é proibido em regulamento da Fifa.

Outro envolvido nas investigações é Pedro Aldave, sócio de Juan. Harrison tinha poder para bloquear transferências de atletas do Nacional a clubes do exterior, e em conversas entre Aldave e Juan, foi revelada a tentativa de bloqueio e interferência na negociação, além de pedidos de ajuda a Robert, como aconteceu com a aproximação do Pumas-MEX ao atacante Adam Bareiro, em 2018. Dois anos antes, a dupla também inflou o valor de Cristian Colman, apresentando uma carta de oferta falsa da Udinese por 2 milhões de euros, através da agência Playmaker.

Harrison tem contrato com a APF até 2026. Atual diretor do Conselho da Conmebol, é considerado uma das lideranças mais importantes do continente, e recebeu em Assunção, no dia 15 de maio, o Congresso da Fifa, realizado em solo sol-americano pela primeira vez na história.