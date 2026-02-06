A temporada de Rodrygo está longe de seguir o roteiro esperado pelo Real Madrid. Após perder espaço, e alternar entre banco e titularidade, o atacante brasileiro voltou a ganhar espaço recentemente, mas pode sofrer um novo revés. O jogador não treinou com o restante do elenco nesta sexta-feira (6) e virou dúvida para o duelo contra o Valencia, no Mestalla, em um momento considerado decisivo para sua sequência no time.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

A possível ausência acontece justamente quando o cenário parecia favorável ao camisa 11. Com Vini Jr suspenso, Rodrygo despontava como principal opção para atuar pela ponta esquerda – setor onde deixou claroa preferência de atuar. Caso não tenha condições de jogo, o Real Madrid pode chegar ao confronto com baixas importantes no ataque, já que Bellingham segue no departamento médico.

continua após a publicidade

+ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Rodrygo vira dúvida para o Real Madrid

De acordo com os jornais "Marca" e "Diario AS", da Espanha, Rodrygo apresentou um quadro de fadiga muscular após a semana de treinos intensos comandada por Antonio Pintus. Sem jogos no meio da semana, a comissão técnica aumentou a carga física, e o brasileiro acabou realizando apenas trabalhos em espaço fechado, longe das atividades com bola junto ao grupo.

continua após a publicidade

Rodrygo comemora gol marcado pelo Real Madrid contra o Manchester City, pela Champions (Foto: Pierre-Philippe Marcou/AFP)

A expectativa interna era de que Rodrygo começasse como titular contra o Valencia, aproveitando a ausência de Vini Jr, suspenso por acúmulo de cartões amarelos. A indefinição em torno de sua condição física muda o cenário ofensivo da equipe, que já trabalha com alternativas como Brahim Díaz e Mastantuono para formar o trio ao lado de Mbappé.

Além de Rodrygo, o Real Madrid já não conta com Bellingham, que ainda tem semanas de recuperação pela frente, e Militão, fora por lesão de longa duração. Rüdiger e Carvajal também seguem sob avaliação e só terão situação definida após o último treino antes da viagem para Valência.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.