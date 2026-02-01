Gol de Vini Jr em vitória do Real Madrid repercute: 'Proibido'
O atacante Vini Jr foi destaque na vitória do Real Madrid diante do Rayo Vallecano por 2 a 1, neste domingo (1), no Santiago Bernabéu, pela 22ª rodada de La Liga. Autor de um dos gols do triunfo merengue, o brasileiro repercutiu nas redes sociais por conta da qualidade da jogada.
O lance aconteceu aos 14 minutos do primeiro tempo da partida. Na ocasião, o confronto ainda se encontrava em um empate sem gols. Foi então, que Vini Jr puxou um contra-ataque veloz para o Real Madrid, e após uma jogada individual, finalizou no ângulo do gol adversário para marcar.
Nas redes sociais, torcedores do Real Madrid e fãs do brasileiro reagiram à obra de arte. A qualidade do camisa 7 foi o principal destaque entre os internautas. Veja abaixo:
Como foi Real Madrid x Rayo Vallecano?
Buscando se recuperar da dura derrota na Champions League, o Real Madrid recebeu o Rayo Vallecano em mais um clássico local. A equipe comandada por Arbeloa precisava vencer para afastar o momento de instabilidade, e assim, seguir viva na briga pelo título de La Liga. Com o Barcelona tendo vencido na rodada, a pressão por um resultado positivo era evidente no Santiago Bernabéu.
Desde os primeiros minutos, o Real Madrid mostrou intensidade, mas apostava em um modelo de jogo arriscado. A equipe se apoiava fortemente em ações individuais para criar perigo, e foi justamente assim que chegou ao gol. Em uma boa recuperação de bola no meio, Arda Güler iniciou a jogada. Brahim, que havia entrado no lugar de Bellingham, lesionado ainda no começo da partida, encontrou Vini Jr em velocidade. O brasileiro infiltrou pela esquerda, driblou o marcador, teve paciência dentro da área e finalizou colocado, marcando um golaço para abrir o placar.
Apesar da vantagem, o jogo expôs rapidamente os riscos da estratégia adotada. Diante de um Rayo Vallecano em má fase – a equipe havia vencido apenas uma vez nos últimos 11 jogos –, o Real Madrid tinha superioridade técnica, mas não conseguia controlar o ritmo da partida. Faltava consistência coletiva. O time até chegava ao ataque, mas quase sempre de forma espaçada e previsível, sustentando-se em lampejos individuais.
Na volta para o segundo tempo, o cenário foi oposto ao esperado. Em vez de crescer, o Real Madrid apresentou uma postura apática. A equipe parecia desconectada, com dificuldades na recomposição e sem intensidade para pressionar a bola. O Rayo Vallecano aproveitou o momento para empatar o confronto.
O gol saiu logo aos três minutos do segundo tempo. Após cobrança de lateral, o Rayo trabalhou a bola e encontrou espaço para cruzar. Nas costas de Valverde, García cabeceou para o meio da área, onde De Frutos foi mais rápido que Tchouaméni e finalizou para empatar a partida.
Com o adversário mais confortável no jogo, o Real Madrid passou a explorar a velocidade de Vini Jr e Mbappé, para assim, encontrar espaços em transições rápidas. Em uma delas, Mbappé recebeu passe de Güler em profundidade. O goleiro saiu para abafar, mas o francês foi mais rápido e aplicou um drible da vaca no arqueiro. Com o gol aberto, finalizou com pressa e acertou o travessão, desperdiçando uma chance clara de recolocar o Real Madrid em vantagem.
A partida ia se encaminhado para um empate com gosto amargo para o time merengue. Contudo, aos 80 minutos, Ismaël Ciss foi expulso após acertar o calcanhar de Dani Ceballos. O cenário fez os nervos subirem à flor da pele.
A vitória do Real Madrid saiu raça. Após uma sequência de ataques e bolas levantadas na área, o Real Madrid conseguiu uma infiltração decisiva. Brahim Díaz invadiu a área e foi derrubado por Mendy. O pênalti foi assinalado e Mbappé assumiu a responsabilidade de garantir os três pontos ao Real Madrid.
Antes do apito final, Pep Chavarria ainda foi expulso pelo Rayo Vallecano após empurrar o atacante Rodrygo, em uma discussão em campo. Com muito bate-boca e polêmica, a partida chegou ao fim com o triunfo do Real Madrid por 2 a 1.
