CR7 x Fundo Saudita: compare os investimentos entre Al-Nassr e rivais

Cristiano Ronaldo tem se recusado a atuar pelo Al-Nassr em meio à insatisfação com a gestão do clube. De acordo com o jornal português "A Bola", o atacante questiona a política de investimentos do Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita (PIF), responsável por aportes em equipes do país, e avalia que a equipe vem sendo preterida em relação a rivais diretos.

Segundo o veículo, o principal alvo das críticas de Cristiano Ronaldo é a diferença de investimentos em comparação a clubes como o Al-Hilal. Um levantamento do jornal espanhol "As" aponta que, desde a chegada do português ao Al-Nassr, em 2023, o clube investiu cerca de 410 milhões de euros em contratações, incluindo jogadores como Sadio Mané, Otávio e Laporte.

No mesmo período, o Al-Hilal apresentou cifras superiores. O clube gastou aproximadamente 647 milhões de euros, com reforços como Neymar, Malcom, Rúben Neves e Mitrovic. O Al-Ahli teve investimento estimado em cerca de 380 milhões de euros, enquanto o Al-Ittihad desembolsou aproximadamente 365 milhões de euros.

Na atual janela de transferências, o Al-Hilal voltou a realizar contratações de alto valor. O clube fechou com Kader Meïté, por 30 milhões de euros, e Saïmon Bouabré, por 23 milhões de euros. Além disso, anunciou na última segunda-feira (2) a contratação do francês Karim Benzema, que estava no Al-Ittihad.

Diferenças de investimento entre Al-Nassr e rivais sauditas (Foto: NotebookLM)

O jornal "A Bola" citou na reportagem que a ausência de Cristiano Ronaldo na última partida do Al-Nassr foi interpretada como uma forma de pressão sobre a administração da Liga Saudita, responsável por autorizar a transferência de Benzema para o Al-Hilal. A publicação afirma que o episódio intensificou a disputa entre os dois clubes, ambos controlados pelo PIF. A SPL, inclusive, emitiu um comunicado oficial nesta sexta-feira (6) com uma advertência a CR7.

Veja o comunicado da Liga Saudita contra Cristiano Ronaldo

"A Liga está estruturada em torno de um princípio simples: cada clube opera de forma independente, sob as mesmas regras. As decisões relativas a contratações, gastos e estratégia são de sua responsabilidade, dentro de uma estrutura financeira concebida para garantir a sustentabilidade e o equilíbrio competitivo." — Trecho do comunicado da SPL.

A liga também pontuou que a competitividade da temporada 2025/26, com poucos pontos separando os líderes, é uma prova de que o sistema atual funciona. O Al-Nassr ocupa atualmente a terceira posição com 46 pontos, mantendo uma perseguição próxima ao líder Al-Hilal (50 pontos) e ao vice-líder Al-Ahli (47 pontos).

