Uefa multa Real Madrid por atitude contra Benfica na Champions

A Uefa multou o Real Madrid em 40 mil euros (aproximadamente R$ 247 mil) por atraso na entrada em campo na partida contra o Benfica, disputada no Estádio da Luz, em Lisboa, pela última rodada da fase de liga da Champions League. O jogo fazia parte de uma jornada em que todas as partidas deveriam começar no mesmo horário, às 17h (de Brasília), o que não foi cumprido pela delegação merengue.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

A sanção foi definida pelo órgão disciplinar da Uefa, que também analisou outros episódios ocorridos na partida. No mesmo julgamento, a entidade confirmou a suspensão de dois jogos do atacante Rodrygo, expulso por dupla advertência durante o confronto após dirigir insultos ao árbitro italiano Davide Massa.

continua após a publicidade

De acordo com a decisão, o técnico do Real Madrid, Álvaro Arbeloa, foi apontado como responsável direto pelo atraso no início do jogo. Por esse motivo, recebeu uma advertência formal da Uefa e foi informado de que poderá sofrer punição disciplinar caso a situação se repita.

A entidade ainda registrou advertência ao Real Madrid por conduta antidesportiva em razão do número de advertências recebidas na partida realizada em 28 de janeiro. O Benfica também foi multado em 40 mil euros pelo atraso, e o treinador da equipe portuguesa, José Mourinho, recebeu o mesmo tipo de advertência aplicada ao comandante do clube espanhol.

continua após a publicidade

Com gol de goleiro, Benfica vence e manda Real Madrid aos playoffs da Champions

O Benfica venceu o Real Madrid por 4 a 2, pela 8ª rodada da fase de liga da Champions League, nesta quarta-feira (28), no Estádio da Luz. No primeiro tempo, Mbappé abriu o placar, mas os Encarnados viraram com Schjelderup e Pavlidis.

Trubin comemora gol do Benfica sobre o Real Madrid na Champions League (Foto: Patricia De Melo Moreira/AFP)

No segundo tempo, as Águias ampliaram o marcador com Schjelderup, enquanto Mbappé descontou o marcador. No último lance do jogo, o goleiro Trubin fez o gol da classificação da equipe de José Mourinho aos playoffs da Liga dos Campeões.

Com o resultado, o Real Madrid encerrou a fase de liga na 9ª colocação e disputará os playoffs da Champions League após não conseguir uma vaga direta às oitavas de final. Com o triunfo, o Benfica conquistou a última vaga dos playoffs da competição.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.



+ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial