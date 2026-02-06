Cristiano Ronaldo joga hoje? Veja as escalações de Al-Nassr x Ittihad
Equipes se enfrentam nesta sexta-feira (6), às 14h30 (de Brasília), pela 21ª rodada do Campeonato Saudita
O Al-Nassr divulgou a escalação para enfrentar o Al-Ittihad sem Cristiano Ronaldo entre os relacionados. As equipes se enfrentam nesta sexta-feira (6), às 14h30 (de Brasília), pela 21ª rodada do Campeonato Saudita.
Mesmo sem o astro português no time, o Al-Nassr entra em campo apontado como favorito, impulsionado pela sequência de cinco vitórias consecutivas na competição. O atacante se recusou a entrar em campo como forma de protesto contra a gestão da equipe de Jorge Jesus, envolvendo cobranças por reforços e questionando a política de investimentos do Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita (PIF).
Com isso, a escalação do Al-Nassr para enfrentar o Al-Ittihad tem: Bento; Sultan Al-Ghanam, Mohamed Simakan, Iñigo Martínez e Amri; Ângelo, Khaibari, Brozovic e Coman; Sadio Mané e João Félix.
A semana do Al-Ittihad foi marcada por mudanças significativas no elenco. Karim Benzema deixou o clube para acertar com o Al-Hilal, enquanto N'Golo Kanté foi negociado com o Fenerbahçe.
Com isso, o time tem: Predrag Rajkovic; Danilo Pereira, Hassan Kadesh e Mario Mitaj; Fabinho, Al-Shanqeeti, Al-Julaydan e Mahamadou Doumbia; Houssen Aouar, Youssef En-Nesyri e Moussa Diaby.
Como chegam Al-Nassr e Al-Ittihad?
O Al-Nassr chega para o confronto ocupando a vice-liderança do Campeonato Saudita e atravessando seu melhor momento na temporada. A equipe venceu o Al-Riyadh por 1 a 0 na última rodada e emendou uma sequência consistente de resultados positivos, com triunfos sobre Al-Kholood (3 a 0), Al-Taawoun (2 a 1), Damac (2 a 1) e Al-Shabab (3 a 2). A série reforça a regularidade do time, sobretudo no setor ofensivo, além de manter o clube firme na disputa pelo título da Saudi Pro League.
Do outro lado, o Al-Ittihad ocupa a sexta colocação do campeonato, com 34 pontos, e também vive uma fase de recuperação. A equipe venceu o Al-Najma por 1 a 0 no último compromisso e, antes disso, havia empatado em 2 a 2 com o Al-Fateh. Apesar da melhora recente, o time ainda apresenta dificuldades quando enfrenta adversários do topo da tabela, cenário que se repete diante do Al-Nassr.
