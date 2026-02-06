Técnico dos Wolves confirma acerto de Arias com o Palmeiras: 'Melhor para o clube'

Rob Edwards, técnico do Wolverhampton, confirmou o acerto de Jhon Arias com o Palmeiras em entrevista nesta sexta-feira (6), antes do próximo compromisso da equipe na Premier League.

O Palmeiras venceu a concorrência com o Fluminense, antigo clube de Arias, e irá pagar 25 milhões de euros (R$ 155 milhões) pelo colombiano, que é aguardado no Brasil na próxima semana para iniciar os trabalhos na Academia de Futebol.

- Estávamos cientes disso e de que poderia ser o caso. Mantivemos o controle da situação, e ninguém sairia sem a nossa aprovação se não achássemos que seria o melhor para o futuro do clube. Desejamos tudo de bom e acreditamos que é a coisa certa a fazer pelo clube - afirmou, em entrevista coletiva.

Jhon Arias acertou contrato válido por quatro temporadas com o Palmeiras, ou seja, até dezembro de 2029. Ele chega como o segundo reforço do clube, que já havia acertado a contratação do volante Marlon Freitas junto ao Botafogo.

O Fluminense tentou atravessar a negociação e chegou a oferecer 20 milhões de euros, montante prontamente negado pelo Wolverhampton. Ao todo, Arias disputou 26 partidas desde que se transferiu para o futebol europeu, com dois gols e uma assistência.

Agora, volta ao Brasil em busca de maior minutagem visando à disputa da Copa do Mundo, entre junho e julho, com a camisa da Colômbia.

Jhon Arias, segundo reforço do Palmeiras na janela, em ação pela seleção da Colômbia (Foto: Divulgação / Internet)

