Heidenheim x Chelsea: conheça o brasileiro que saiu do futsal e brilha na Europa

O duelo entre Heidenheim e Chelsea nesta quinta-feira (28), pela Conference League, tem brasileiro pouco conhecido como um dos destaques. Leo Scienza, meia-atacante de 26 anos, tem trajetória que vai do futsal do interior do Rio Grande do Sul até a Bundesliga, primeira divisão de futebol da Alemanha, passando pelo amadorismo na Suécia em apenas seis anos.

O gaúcho de Venâncio Aires, cidade a 130 quilômetros de Porto Alegre, jogou no salão da equipe Assoeva até 2018, aos 20 anos. Naquela época, disputava torneios amadores de futebol, após já ter sido recusado em testes de Internacional e Grêmio e passagem pela base da Chapecoense. Em entrevista ao portal "Ge", o meia-atacante comentou o passado.

– Comecei relativamente tarde a jogar no campo. Nunca tive oportunidade de jogar em Inter e Grêmio, não sei por que, pois eu sabia que era bom, me destacava. Talvez pela falta de um empresário bom, contatos mais fortes. Não me deram chance, paciência. Não guardo mágoa. Tudo isso serviu para estar onde estou hoje. Melhor não poderia estar – destaca o brasileiro do Heidenheim.

A busca por uma oportunidade nos gramados, então, tomou os rumos do Velho Continente. Por meio de empresários, Leo Scienza fez testes a primeira e segunda divisão da Suécia, com promessa de salário mensal na casa dos 500 euros. No entanto, a oportunidade veio apenas em um time amador, da quinta divisão.

– Nunca vi dinheiro. Morava no sótão da casa do dono do time. Fiquei um ano e meio dormindo em um colchão no chão. Se ele viajava por muito tempo, faltava comida. Mas sempre fui muito persistente, resiliente. Quando pensava em voltar, mordia os dentes e confiava – revelou Leo.

A volta por cima

Dois anos depois, a vida e carreira de Leo Scienza começaram a mudar. O brasileiro recebeu chance de fazer teste no Schalke 04, da Alemanha. Logo no primeiro dia, chamou atenção do clube, o suficiente para assinar contrato com a equipe sub-23.

A situação dos "Mineiros", contudo, não era das melhores. Afundado em crise, o Schalke foi rebaixado à segunda divisão e precisou passar por mudanças internas. Leo, então, foi parar no Magdeburg, da quarta divisão alemã.

O desempenho levou o meia-atacante ao Ulm, da terceira divisão, em julho de 2023. Em incrível temporada, o brasileiro participou de 27 gols, com 12 tentos e 15 assistências, e liderou a equipe ao título como melhor jogador da competição.

Não demorou muito, e um ano depois, no início desta temporada europeia, Leo Scienza alcançou voos mais altos. O Heidenheim, clube que chegou a Bundesliga pela primeira vez em 2023/24 e está em sua segunda participação, já classificado à Conference League, foi o destino do jogador. Titular da equipe, o brasileiro acumula três gols e uma assistência em 15 jogos até aqui nesta temporada.

Nesta quinta-feira (28), o gaúcho que deixou o futsal do Rio Grande e chegou à elite do futebol europeu em seis anos tem grande desafio pela frente. Ele entra em campo com o Heidenheim para enfrentar o Chelsea, em casa, pela quarta rodada da Conference League.

