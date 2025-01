Roberto Firmino volta a marcar e Al-Ahli vence na Liga Saudita

O faro de artilheiro continua apurado. Roberto Firmino deixou novamente a sua marca neta segunda-feira (20) e ajudou o Al-Ahli a derrotar o Al-Ettifaq por 2 a 1, pela Liga Saudita. Em mais um encontro com um ex-companheiro de um Liverpool que entrou para a história, o meia holandês Wijnaldum, o atacante levou a melhor.

O espanhol Gabri Veiga foi quem abriu o placar aos 30 minutos de jogo – ele agora é o artilheiro isolado do Al-Ahli na competição, com cinco gols. Mas Firmino aparece logo atrás, com quatro, com o que marcou aos 18’ do segundo tempo, numa conclusão precisa de dentro da área. Já nos acréscimos, o próprio Wijnaldum descontou para os donos da casa.

Firmino e Wijnaldum marcaram uma geração nos Reds, time que, dentre os muitos títulos, conquistou a Premier League, a Champions League e o Mundial de Clubes – este, inclusive com gol de Firmino. A base daquela equipe contava com Alisson, Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk e Robertson, Fabinho, Henderson e Wijnaldum, Mané, Firmino e Salah.

- É sempre bom reencontrar os amigos daquele time. Vivemos um período fantástico, era uma equipe muito bem ajustada, todos se conheciam muito dentro de campo. Hoje, fiz um gol, o Wijnaldum fez também, mas, graças a Deus, nós conseguimos sair com uma importante vitória, que nos deixa bem no topo da tabela, atrás de objetivos maiores - disse Firmino.

Com o resultado, o Al-Ahli se mantém na quinta colocação, com 29 pontos. Na Liga Saudita, apenas os dois primeiros se garantem na Champions League da Ásia, com o terceiro confirmando vaga na Champions League Two. Neste momento, o Al-Hilal lidera com 40 pontos, mesmo número de pontos do vice-líder Al-Ittihad. Quem aparece um pouco atrás é o Qadisiya, com 31.

