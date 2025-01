O Al-Nasr conquistou o título da pela UAE/Qatar Supercup na última sexta-feira. A equipe venceu o Qatar SC, pelo placar de 5 a 1 para garantir o troféu, e contou com o zagueiro ex-Flamengo Gustavo Mueller no confronto.

O brasileiro falou sobre a conquista que foi a primeira do zagueiro desde que chegou ao Al-Nasr, em 2023. Ex-Flamengo, Gustavo também já conquistou outros quatro títulos no futebol emiradense, pelo Sharjah.

- Fico feliz por essa conquista, que foi minha primeira pelo Al-Nasr, e a quinta no futebol emiradense. É um torneio que tem sua importância, de colocar equipes dos Emirados Árabes e do Catar em confronto, que possuem equipes que estão crescendo cada vez mais o nível, e iniciar 2025 conquistando esse título é muito importante para darmos sequência na temporada - disse Gustavo.

O zagueiro, que no Brasil teve passagem vitoriosa na base do Flamengo, também projetou a sequência da temporada nos Emirados Árabes. O Al-Nasr atualmente é o 4º colocado do Campeonato Emiradense, e está na disputa da Copa do Golfo.

- Até aqui tem sido um campeonato muito disputado, no qual estamos brigando ali nas primeiras posições, e espero que possamos continuar brigando na parte de cima da tabela, ainda mais com essa conquista que tivemos para dar mais moral, trabalhando firme e forte, para buscarmos subir cada vez mais na tabela e buscar os nossos objetivos na competição. Também estamos fortes na disputa da Copa do Golfo, e não há dúvidas que vamos também com toda força em busca deste titulo - completou.

O Al-Nasr volta a campo na próxima terça-feira (21), contra o Al-Ain, atual campeão da Liga dos Campeões da Ásia, pelo Campeonato Emiradense, às 13h (horário de Brasília).