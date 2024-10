Manchester United joga mal, mas empata com Fenerbahçe pela Europa League

Jogadores de Manchester United e Fenerbahçe disputam bola no alto em jogo pela Uefa Europa League (Foto: Ozan KOSE / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 24/10/2024 - 18:00 • Istambul (TUR)

Fenerbahçe (Turquia) e Manchester United (Inglaterra) empataram por 1 a 1 nesta quinta-feira (24), em jogo válido pela terceira rodada da fase de liga da Uefa Europa League. Os gols do jogo foram marcados por Eriksen, aos 14 minutos do primeiro tempo, e por Youssef En-Nesyri, aos três minutos da segunda etapa.

Este resultado não foi bom para nenhuma das equipes. Isso porque o Fenerbahçe, comandado pelo técnico José Mourinho, estacionou na 14ª posição da tabela com cinco pontos. O United, por sua vez, segue sem vencer na competição: o time tem três empates na competição. Vale lembrar que os Diabos Vermelhos também atingiram sua pior sequência sem vitórias em competições continentais na história (seis jogos).

Como foi o jogo

O primeiro tempo ficou marcado pelo controle do jogo por parte do Fenerbahçe. Ainda assim, os mandantes pecaram nas conclusões e viram o Manchester United largar na frente aos 14 minutos, quando, após um contra-ataque puxado por Garnacho, Zirkzee ajeitou para Eriksen, que finalizou da entrada da área. Apesar da vantagem, os ingleses tiveram muita dificuldade de trocar passes e criar chances de gol. Os turcos, por sua vez, chegavam no ataque com facilidade e exigiram bastante do goleiro Onana, herói dos Diabos Vermelhos na primeira etapa.

Na volta para o segundo tempo, o Fenerbahçe balançou as redes já nos primeiros minutos, com gol de cabeça de En-Nesyri, após cruzamento de Saint-Maximin. Com o placar em igualdade, o time de Mourinho seguiu pressionando em busca do gol da vitória. O Manchester, por sua vez, permanecia acuado e com dificuldades de trocar passes no ataque.

O que vem pela frente

O Manchester United volta a campo no domingo (27), às 10h (hora de Brasília), para enfrentar o West Ham fora de casa, pela nona rodada da Premier League. O Fenerbahçe, por sua vez, recebe o Bodrum no mesmo dia (27), às 12h (de Brasília), pela 10ª rodada do Campeonato Turco.

