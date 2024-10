Real Madrid x Barcelona: Mbappé quer ampliar freguesia em primeiro clássico

Kylian Mbappé quer manter 'freguesia' do Barcelona em primeiro clássico pelo Real Madrid (Foto: JAIME REINA / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 25/10/2024 - 05:45 • Madri (ESP)

O atacante Kylian Mbappé disputará neste final de semana o seu primeiro clássico com a camisa do Real Madrid, diante do Barcelona, e conta com um trunfo para sair vitorioso do duelo: o histórico positivo que tem diante do adversário.

O francês enfrentou o clube catalão em quatro oportunidades, todas pelo PSG. Ao todo, conquistou duas vitórias, empatou um jogo e perdeu outro, com seis gols marcados nestes duelos - passou em branco em apenas uma partida.

Todos os duelos foram válidos pelo mata-mata da Uefa Champions League, e em todas Mbappé saiu classificado. Na temporada 2020/2021, o francês anotou um hat-trick na goleada por 4 a 1 fora de casa, pelas oitavas de final da competição. No jogo de volta, balançou as redes mais uma vez e garantiu o empate por 1 a 1.

O segundo confronto diante do Barça aconteceu justamente na última temporada, dessa vez pelas quartas de final: não marcou na derrota por 3 a 2, pelo jogo de ida, em casa; mas anotou dois gols na goleada por 4 a 1, pelo jogo de volta, e garantiu mais uma classificação diante do clube catalão.

Vale destacar que o atacante também vive boa fase na atual temporada: em 13 jogos por La Liga, Mbappé marcou seis gols e deu uma assistência. É o artilheiro do Real Madrid na competição e vice-artilheiro no geral, empatado com Ayoze Pérez (Villarreal) e atrás apenas de Lewandowski, do Barcelona (12 gols).

Real Madrid e Barcelona se enfrentam no sábado (26), às 16h (hora de Brasília), no Estádio Santiago Bernabéu, pela 11ª rodada de La Liga.

