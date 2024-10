PSG e Mbappé seguem em litígio por dívida do clube; entenda

Mbappé deixou o PSG de graça e se juntou ao Real Madrid na última janela de transferências (Foto: Sergei GAPON / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 25/10/2024 - 09:16 • Paris (FRA)

A novela protagonizada por Kylian Mbappé e pelo PSG parece não ter fim. Mesmo após deixar o clube rumo ao sonho de vestir a camisa do Real Madrid, o atacante está envolvido em um problema com sua ex-equipe, envolvendo tribunais e órgãos do futebol europeu.

O jogador alega não ter recebido um valor aproximado de 55 milhões de euros (R$ 340 milhões na cotação atual), correspondente a três meses de salário não pago pela diretoria do Paris e alguns bônus alcançados em metas. A Liga de Futebol Profissional (LFP), que gerencia as grandes ligas na França, deu razão a atleta e ordenou que o pagamento fosse feito.

Os mandatários do Paris Saint-Germain, porém, se negam a desembolsar a quantia. A interpretação é de que a decisão da LFP não é vinculativa, e aguarda uma decisão judicial para que se sintam obrigados a realizar o pagamento.

- Se o jogador infelizmente decidir continuar essa disputa, o clube será obrigado a fazê-lo ser julgado pelos tribunais competentes e a ter reconhecidos os danos que sofreu, e continua a sofrer devido à posição incompreensível do seu ex-jogador - disse um porta-voz do Paris ao jornal "L'Équipe".

⚔️ PSG VS. MBAPPÉ: O COMEÇO DE TUDO

Mbappé chegou ao PSG em agosto de 2017, em contratação que custou 180 milhões de euros aos cofres do time da capital. Depois de flertar com uma ida ao Real Madrid em 2022, o astro renovou seu contrato por mais dois anos; em 2024, porém, recusou ofertas astronômicas de seu clube por mais uma extensão do vínculo, e saiu de graça para vestir a camisa merengue.

Kylian Mbappé deixou o PSG de graça para se juntar ao Real Madrid (Foto: JAVIER SORIANO / AFP)