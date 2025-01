Richarlison aplica lei do ex, mas não impede derrota do Tottenham

Everton venceu o Tottenham por 3 a 2, no Goodison Park, em Liverpool, pela 22ª rodada da Premier League. Os mandantes foram superiores durante boa parte do confronto e conseguiram concretizar isso no placar final. Com o resultado, o Everton se distancia do Z-4, chegando aos 20 pontos. Na 15ª colocação - apenas uma a frente da equipe azul de Liverpool - o Tottenham permanece com 24 pontos.

O brasileiro Richarlison entrou aos 3 minutos da segunda etapa, no lugar do zagueiro Dragusin. Sem participar muito da partida, o camisa 9 teve uma grande chance, onde em um primeiro momento, recebeu a bola dentro da área e finalizou na zaga, e no rebote bateu fraco no meio do gol do Pickford.

No entanto, em um lance de muito oportunismo e espírito de 9, Richarlison aproveitou cruzamento e de carrinho, empurrou a bola para o fundo das redes. O gol marcou mais uma lei do ex no futebol.

Primeiro tempo

Enquanto o Everton fez os seus melhores 45 minutos na temporada, o Tottenham teve os seus piores 45 minutos da temporada. A equipe mandante mandou no jogo e deu não chances ao Spurs. Aos 12 minutos, Calvert-Lewin colocou a zaga para dançar e abriu o placar. O segundo saiu com Ndiaye, aos 29 minutos. O ponta arrancou durante todo campo de ataque, se livrou da marcação e bateu firme para o gol de Kinsky. No último minuto, o zagueiro Gray colocou a bola contra o próprio patrimônio, deixando um número 3 no placar dos mandantes.

Segundo tempo

A segunda etapa foi um pouco diferente da primeiro. Embora, o Everton tenha controlado os 30 minutos iniciais, a equipe visitante acordou nos 15 minutos finais. Tottenham diminuiu, aos 31 minutos, com Kulusevski. O sueco aproveitou a bagunça na área do Everton e, de cavadinha, fez o único gol dos Spurs. No fim, Richarlison diminuiu, mas não impediu a derrota dos visitantes.

O que vem por aí?

O próximo compromisso do Everton é no próximo sábado (25), às 12h (de Brasília), contra o Brighton, no Falmer Stadium. Por outro lado, o Tottenham recebe o Leicester, no próximo domingo (26), às 11h (de Brasília), no New Tottenham Hotspur Football Stadium. Ambas as partidas serão válidas pela 23ª rodada da Premier League

Son em ação pelo Tottenham (Foto: Paul ELLIS / AFP)

✅ FICHA TÉCNICA

Everton 3 x 2 Tottenham

22ª rodada - Premier League

🗓️ Data e horário: domingo, 19 de janeiro de 2025, às 11h (de Brasília);

📍 Local: Goodison Park, em Liverpool, na Inglaterra

🥅 Gols: Calvert-Lewin (12'/1ºT), Ndiaye (29'/1ºT), Gray/contra (45' + 7'/1ºT) (EVE); Kulusevski (31'/2ºT) e Richarlison (45' + 2'/2ºT)

🟨 Cartões amarelos: Bergvall, Calvert-Lewin, Doucouré

ESCALAÇÕES

EVERTON (Técnico: David Moyes)

Pickford; O'Brien (Keane), Tarkowski, Branthwaite, Mykolenko; Gueye e Mangala; Lindstrom (Young), Doucouré e Ndiaye (Patterson); Calvert-Lewin.

TOTTENHAM (Técnico: Ange Postecoglou)

Kinský; Pedro Porro, Dragusin (Richarlison), Gray, Ben Davies e Spence; Bergvall, Sarr (Moore) e Maddison; Kulusevski e Son.

