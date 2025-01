Martinelli marca, mas Arsenal deixa vitória escapar pela Premier League

Com gol de Gabriel Martinelli, o Arsenal empatou por 2 a 2 com o Aston Villa em jogo pela 22ª rodada da Premier League. O brasileiro, que iniciou como titular pela ponta direita na equipe de Mikel Arteta, anotou seu sétimo gol na temporada 2024-25, porém, mesmo após abrir dois gols na frente, os Gunners não conseguiram segurar o resultado em casa.

Além do atleta da Seleção Brasileira, Kai Havertz, pelo Arsenal, e Tielemans e Watkins, pelo Aston Villa, foram autores dos tentos no Emirates Stadium. Com o resultado, o Arsenal perde a oportunidade de encostar na liderança da tabela, ocupada pelo Liverpool, que bateu o Brentford por 2 a 0 e chegou aos 50 pontos. Os Gunners seguem em segundo, com 44.

Gabriel Martinelli anotou o gol que abriu o placar em Londres. Após cruzamento de Leandro Trossard, o atacante venceu Dibu Martínez com um gol chorado aos 35 minutos do primeiro tempo. Este foi o segundo gol do ex-Ituano no ano de 2025: ele já tinha balançado as redes do Brentford no dia 1º de janeiro, em jogo pela 19ª rodada.

O atacante ainda persegue sua temporada mais artilheira com a camisa do Arsenal. Em 2022-23, ele fez 15 gols e deu seis assistências em 46 partidas disputadas.

Apesar do brilho brasileiro, o Arsenal deu sequência a um período de instabilidade na temporada: são dois empates, uma vitória e uma derrota nos últimos quatro jogos, incluindo a eliminação para o Manchester United na Copa da Inglaterra. Agora, o time de Mikel Arteta se prepara para receber o Dínamo de Zagreb, pela sétima rodada da Champions League 2024-25.

Mikel Arteta, torcedor do Arsenal (Foto: Glyn Kirk/AFP)

