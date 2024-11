Vini Jr, em ação pelo Real Madrid durante partida contra o Villarreal, pela nona rodada de La Liga (Foto: Oscar del Pozo / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 01/11/2024 - 13:30 • Valência (ESP)

O confronto entre Real Madrid e Valencia, primeiro jogo do clube merengue depois da goleada sofrida no "El Clássico", aconteceria neste sábado (2), mas precisou ser adiado devido às enchentes deixadas pela tempestade DANA na Espanha. O fenômeno climático afetou províncias da região sudeste espanhola.

Após acertar pedido da La Liga, a decisão de adiamento foi anunciada oficialmente pela Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF). No entanto, a partida, entre Real Madrid e Valencia, da 12ª rodada do principal campeonato da Espanha ainda não tem nova data definida.

- Devido à catástrofe natural ocorrida na Comunidade Valenciana em consequência de uma DANA, tendo decretado três dias de luto oficial com suspensão da celebração de competições desportivas na referida Comunidade Autônoma, foi recebido um pedido de adiamento da LNFP, após ter conversado com todos os clubes envolvidos. Dada a ocorrência de causa de força maior derivada dos acontecimentos acima mencionados, é pertinente concordar com o adiamento dos jogos que estavam agendados - explicou o Juiz Único de Competições Profissionais.

Além do retorno do Real Madrid aos gramados após o atropelo do Barcelona, em Santiago Bernabéu, o duelo contra o Valencia marca a primeira partida de Vini Jr. depois da Bola de Ouro, e polêmicas que cercaram a vida do atacante desde então. O craque brasileiro e o clube merengue não participaram do evento em Paris, na França.

Assim como o Valencia x Real Madrid, a entidade espanhola adiou todas as partidas da primeira e segunda divisões da Espanha, que aconteceriam neste fim de semana nas áreas afetadas, como a província de Valência. Os jogos são: Villarreal x Rayo Vallecano; Castellón x Racing de Ferrol; Eldense x Huesca; e Levante x Málaga.

A tragédia

Assim como aconteceu na região sul do Brasil no início de 2024, intensas chuvas atingiram algumas cidades do sul e leste da Espanha, onde receberam cerca de 300 milímetros de chuva em poucas horas na terça-feira (29). A abundância de água gerou diversas enchentes nas regiões, com muros sendo derrubados e carros carregados.

A emergência foi acionada na região das cidades de Valência e Catellón, onde pediram para que os moradores evitem a utilização das rodovias e para respeitarem as orientações oficiais.

Até o momento, dezenas de mortos já foram resgatados pelos socorristas locais, em conjunto da equipe militar especializada, enviada às regiões para auxílio nas operações.