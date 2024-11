Ex-jogador do Valencia morre em tragédia climática na Espanha

José Castillejo, de 28 anos, morre em tragédia ambiental na Espanha (Foto: Reprodução/Eldense)







Publicada em 01/11/2024

Formado no Valencia, o ex-jogador de apenas 18 anos, José Castillejo, é uma das vítimas do desastre ambiental nas províncias da Espanha. A tempestade DANA atingiu o sudeste espanhol, nesta terça-feira (29), mas as consequências continuam afetando a população, com mais de 150 mortes confirmadas.

Mais informações sobre a morte do ex-jogador espanhol não foram divulgadas pelas autoridades. No entanto, clubes, por onde José Castillejo atuou, lamentaram nas redes sociais a morte do jovem atleta.

- O Valencia lamenta profundamente a morte de José Castillejo, vítima dos desastres da DANA. Castillejo fez parte da Academia do Valencia até a fase juvenil e já jogou em diversas equipes da Comunidade Valenciana. Descanse em Paz- escreveu Valencia.

Além do Valencia, da La Liga, o José Castillejo defendeu a camisa do Eldense, que está atualmente na segunda divisão da Espanha, durante a temporada 2015/2016. O clube também prestou homenagens ao ex-meio-campista nas redes sociais, ao lamentar a morte do jovem de 28 anos.

- Notícia terrível do catastrófico DANA. A Eldense lamenta profundamente o falecimento, aos 28 anos, de José Castillejo, ex-jogador azulgrana na temporada 2015/2016. Transmitimos nossas mais sinceras condolências à sua família e amigos. Descanse em paz - postou Eldense.

A tragédia

Assim como aconteceu na região sul do Brasil no início de 2024, intensas chuvas atingiram algumas cidades do sul e leste da Espanha, onde receberam cerca de 300 milímetros de chuva em poucas horas na terça-feira (29). A abundância de água gerou diversas enchentes nas regiões, com muros sendo derrubados e carros carregados.

A emergência foi acionada na região das cidades de Valência e Catellón, onde pediram para que os moradores evitem a utilização das rodovias e para respeitarem as orientações oficiais.

Até o momento, dezenas de mortos já foram resgatados pelos socorristas locais, em conjunto da equipe militar especializada, enviada às regiões para auxílio nas operações.