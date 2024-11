Manchester United anuncia contratação do técnico Rúben Amorim

Rúben Amorim, ex-Sporting, é o novo técnico do Manchester United (Foto: ERWIN SCHERIAU / APA / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 01/11/2024 - 09:15 • Manchester (ING)

O Manchester United anunciou, nesta sexta-feira (1), a contratação do técnico Rúben Amorim como sucessor de Erik ten Hag no comando do clube. Conforme anunciado pelo Sporting, os ingleses pagarão 10 milhões de euros (R$ 61,6 milhões) da multa rescisória do treinador de 39 anos.

A expectativa é de que o português estreie na próxima quinta (7), contra o PAOK, pela Liga Europa. Até a chegada de Amorim, Ruud Van Nistelrooy treinou os Red Devils na vitória sobre o Leicester por 5 a 2, na Copa da Liga Inglesa, e comandará o duelo contra o Chelsea, no Old Trafford, pela décima rodada da Premier League.

Após já ter sido alvo de United e Liverpool na última janela de transferências, Rúben Amorim era apontado como sucessor natural de Pep Guardiola no Manchester City. Porém, o rival da cidade se antecipou na contratação.

Sem contar interinos, Rúben Amorim será o sexto treinador a trabalhar no Manchester United desde o final da dinastia Alex Ferguson, em 2013. O desafio do português, que guiou o Sporting ao título português em 2023-24, é fazer com que o Manchester United volte a brigar pelo taça da Premier League.

