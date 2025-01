Com Yamal e Raphinha abaixo, Barcelona tropeça fora de casa em La Liga

O Barcelona ficou no empate por 1 a 1 com o Getafe, pela 20ª rodada de La Liga, e perdeu pontos importantes na briga pela liderança. Apesar de ter saído na frente no início do primeiro tempo, a equipe de Hansi Flick sofreu o empate e teve dificuldades para voltar a balançar as redes adversárias em uma noite pouco inspirada do trio ofensivo formado por Yamal, Raphinha e Lewandowski.

continua após a publicidade

Com o resultado, o Barcelona segue na terceira posição, com 39 pontos, cinco a menos que o líder Real Madrid, que ainda joga na rodada.

➡️ Martinelli marca, mas Arsenal deixa vitória escapar pela Premier League

Getafe 1x1 Barcelona: como foi o jogo?

O Barcelona entrou em campo com uma chance de ouro de encostar na briga pela liderança de La Liga após a derrota do Atlético diante do Leganés, por 1 a 0. Porém, o time de Hansi Flick enfrentou uma defesa muito bem posta pelo comandante José Bordalás, e mesmo que tivesse volume de jogo no comando adversário, encerrou o primeiro tempo com o empate no placar.

Logo aos 10' de jogo, Koundé infiltrou na grande área e recebeu um passe magistral de Pedri. O francês finalizou abafado por David Soria, mas empurrou para as redes após o rebote e abriu o placar para o Barcelona. Mesmo a frente do placar, a equipe seguiu criando oportunidades de perigo e parecia não dar muito espaço para espetadas dos donos da casa, até que aos 34', Arambarri aproveitou rebote de Inaki Pena e igualou o marcador.

continua após a publicidade

A equipe blaugrana manteve o volume ofensivo na segunda etapa. Porém, enquanto Yamal e Lewandowski buscavam concentrar as ações ofensivas, o time apresentava dificuldades para furar a defesa adversária. Apesar das 21 finalizações, o time não conseguiu retomar a frente no placar do Coliseum Alfonso Pérez. Do outro lado, a única chegada de perigo do Getafe na segunda etapa, em chute de Diego Rico, terminou em uma boa defesa de Inaki Pena.

Raphinha cabeceia para o gol de David Soria, do Getafe (Foto: Thomas Coex/AFP)

O que vem por aí?

Agora, o Barcelona inicia a preparação para o próximo compromisso da equipe: o Benfica, pela sétima rodada da fase de liga da Champions League, na próxima terça (21). Do outro lado, o Getafe vai encarar a Real Sociedad, em jogo válido pela 21ª rodada de La Liga, no domingo (26).

continua após a publicidade

✅ FICHA TÉCNICA

Getafe 1 x 1 Barcelona

20ª rodada - La Liga

🗓️ Data e horário: sábado, 18 de janeiro de 2025, às 17h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Coliseum Alfonso Pérez, em Getafe, na Espanha

🥅 Gols: Jules Koundé (10'/1ºT) (BAR); Mauro Arambarri (34'/1ºT) (GET)

🟨 Cartões amarelos: Yuellu Santiag, Djéne e Ismael (GET); Balde e Raphinha (BAR)

ESCALAÇÕES

GETAFE (Técnico: José Bordalás)

Soria; Iglesias, Duarte, Alderete e Rico; Djené, Alena (Pérez), Arambarri (Yellu Santiago (Rodríguez)), Milla e da Costa (Ismael); Uche

BARCELONA (Técnico: Hansi Flick)

Pena; Balde, Cubarsí, Araújo e Koundé; Pedri, Marc Casadó (De Jong); Lamine Yamal, Raphinha e Gavi (Dani Olmo); Lewandowski (Ferran Torres)

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional