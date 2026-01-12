Preparação intensa e partidas pelo Mineiro: confira a programação semanal do Atlético-MG
Galo tem semana agitada no início da temporada
- Matéria
- Mais Notícias
A semana do Atlético promete ser intensa. O elenco trabalhará na Cidade do Galo sem folga, com sessões de treinamento em dois períodos. Além da rotina pesada de preparação, a equipe comandada por Sampaoli terá dois compromissos pelo Campeonato Mineiro, com jogos marcados para quarta-feira e domingo.
‘É minha responsabilidade’, diz Sampaoli sobre chegada de reforços no Atlético-MG
Atlético Mineiro
Sampaoli pede ‘paciência’ para a torcida do Atlético-MG e fala sobre situação de Hulk
Atlético Mineiro
Melhores Momentos: Atlético-MG e Betim ficam no empate na estreia do Mineiro
Atlético Mineiro
Para os próximos compromissos do Campeonato Mineiro, o treinador argentino tende a manter a estratégia adotada na estreia diante do Betim. A proposta é utilizar uma formação alternativa, mesclando atletas das categorias de base com jogadores do elenco principal.
Essa escolha tem dois objetivos bem definidos. O primeiro é observar de perto os jovens talentos e avaliar quais podem contribuir ao longo da temporada. O segundo é garantir uma preparação gradual dos principais nomes do elenco, visando deixá-los em melhores condições físicas e técnicas para a estreia no Campeonato Brasileiro, prevista para o fim de janeiro.
O empate por 1 a 1 contra o Betim apresentou um Atlético intenso e com postura ofensiva, sobretudo no primeiro tempo, quando abriu o placar com Reinier. No entanto, a equipe sofreu o gol logo no início da segunda etapa e, a partir daí, encontrou dificuldades para criar chances claras e convertê-las em gol, o que impediu a conquista da vitória.
➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG
Agenda semanal do Atlético
Confira os compromissos do Atlético na semana:
Segunda-Feira (12) - Treino na cidade do Galo às 10h e às 16h
Terça-Feira (13) - Treino na cidade do Galo às 10h e às 16h
Quarta-Feira (14) - North x Atlético às 19h30 - 2° rodada Campeonato Mineiro (Arena Credinor, Montes Claros)
Quinta-Feira (15) - Treino em Montes Claros às 10h e retorno para Belo Horizonte às 14h40
Sexta-Feira (16) - Treino na cidade do Galo às 10h e às 16h
Sábado (17) - Treino na cidade do Galo às 10h
Domingo (18) - Atlético x Tombense às 18h - 3° rodada Campeonato Mineiro (Arena MRV)
- Matéria
- Mais Notícias