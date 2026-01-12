Preparação intensa e partidas pelo Mineiro: confira a programação semanal do Atlético-MG

A semana do Atlético promete ser intensa. O elenco trabalhará na Cidade do Galo sem folga, com sessões de treinamento em dois períodos. Além da rotina pesada de preparação, a equipe comandada por Sampaoli terá dois compromissos pelo Campeonato Mineiro, com jogos marcados para quarta-feira e domingo.

A semana do Atlético promete ser intensa. O elenco trabalhará na Cidade do Galo sem folga, com sessões de treinamento em dois períodos. Além da rotina pesada de preparação, a equipe comandada por Sampaoli terá dois compromissos pelo Campeonato Mineiro, com jogos marcados para quarta-feira e domingo.

continua após a publicidade

Para os próximos compromissos do Campeonato Mineiro, o treinador argentino tende a manter a estratégia adotada na estreia diante do Betim. A proposta é utilizar uma formação alternativa, mesclando atletas das categorias de base com jogadores do elenco principal.

Essa escolha tem dois objetivos bem definidos. O primeiro é observar de perto os jovens talentos e avaliar quais podem contribuir ao longo da temporada. O segundo é garantir uma preparação gradual dos principais nomes do elenco, visando deixá-los em melhores condições físicas e técnicas para a estreia no Campeonato Brasileiro, prevista para o fim de janeiro.

continua após a publicidade

O empate por 1 a 1 contra o Betim apresentou um Atlético intenso e com postura ofensiva, sobretudo no primeiro tempo, quando abriu o placar com Reinier. No entanto, a equipe sofreu o gol logo no início da segunda etapa e, a partir daí, encontrou dificuldades para criar chances claras e convertê-las em gol, o que impediu a conquista da vitória.

➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG

Jogadores do Atlético comemoram gol contra o Betim (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Agenda semanal do Atlético

Confira os compromissos do Atlético na semana:

Segunda-Feira (12) - Treino na cidade do Galo às 10h e às 16h

Terça-Feira (13) - Treino na cidade do Galo às 10h e às 16h

Quarta-Feira (14) - North x Atlético às 19h30 - 2° rodada Campeonato Mineiro (Arena Credinor, Montes Claros)

Quinta-Feira (15) - Treino em Montes Claros às 10h e retorno para Belo Horizonte às 14h40

Sexta-Feira (16) - Treino na cidade do Galo às 10h e às 16h

Sábado (17) - Treino na cidade do Galo às 10h

Domingo (18) - Atlético x Tombense às 18h - 3° rodada Campeonato Mineiro (Arena MRV)