Sampaoli pede 'paciência' para a torcida do Atlético-MG e fala sobre situação de Hulk
Treinador pediu o apoio da massa atleticana e falou sobre o processo de reformulação
Neste domingo (11), o Atlético empatou em 1 a 1 com o Betim na Arena MRV, em jogo válido pela 1° rodada do Campeonato Mineiro. Após a partida, o técnico Sampaoli analisou o resultado e pediu paciência a torcida no início da temporada. Além disso, falou sobre contratações e a novela Hulk.
– É um processo novo que precisa de ilusão, de apoio. Hoje, o Atlético mineiro está necessitando fazer uma recomposição de elenco. Nesta transição, o torcedor vai ter que ter paciência, seria ridículo pensar que em uma transição você tenha 100% de efetividade – comentou Sampaoli
Sampaoli falou sobre a "novela" Hulk
O treinador argentino falou sobre a novela envolvendo Hulk e sua permanência ou não na equipe mineira. Sampaoli disse que não conversou com atleta sobre sua saída e que é um o tema é assunto institucional:
– Atualmente, o Hulk está treinando conosco no grupo e está treinando muito forte com a gente. Eu não conversei com ele sobre. Um tema que eu não conheço, muito mais institucional que profissional, esportivo. Sinceramente, não tive conversa com ele. Estamos treinando e preparando. Nós não temos conhecimento de nada – disse o treinador.
Atlético x Betim
O Atlético ficou no empate por 1 a 1 com o Betim na estreia do Campeonato Mineiro, em partida disputada na Arena MRV. O Galo teve maior domínio das ações e saiu na frente ainda no primeiro tempo, com Reinier, que aproveitou boa jogada ofensiva para abrir o placar. A equipe alvinegra controlou a posse de bola e criou as principais chances antes do intervalo.
No início da segunda etapa, porém, o Betim reagiu rapidamente e chegou ao empate com Diego Jardel, que finalizou com precisão por cima do goleiro Éverson. Após o gol, o Atlético aumentou a pressão e tentou retomar a vantagem, mas encontrou dificuldades diante da defesa bem postada do adversário. O resultado garantiu um ponto para cada equipe na abertura do estadual.
