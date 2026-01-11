'É minha responsabilidade', diz Sampaoli sobre chegada de reforços no Atlético-MG

Durante a coletiva após o empate em 1 a 1 contra o Betim, Sampaoli foi perguntado sobre o mercado de transferências do Atlético e a chegada de reforços. O treinador explicou o processo realizado pelo clube e afirmou que todos os jogadores já contratados chegaram por sua recomendação.

Durante a coletiva após o empate em 1 a 1 contra o Betim, Sampaoli foi perguntado sobre o mercado de transferências do Atlético e a chegada de reforços. O treinador explicou o processo realizado pelo clube e afirmou que todos os jogadores já contratados chegaram por sua recomendação.

– É um tema de muito trabalho, complexo. Os jogadores que chegaram hoje ao Galo são puramente recomendação minha, em conjunto com a diretoria esportiva. Não há nenhum jogador que eu não tenha aceitado de todos os que chegaram até agora. É minha responsabilidade – comentou Sampaoli

Ainda sobre os reforços, Sampaoli falou que o Galo busca o quanto antes se movimentar para montar o elenco definitivo, além de que buscam jogadores para chegar e ser solução:

– Todos os dias falamos com o diretor esportivo, inclusive com o dono do clube. Nós temos que tentar que esses jogadores sejam de alto nível e que cheguem o mais rápido possível. Temos que saber que devem chegar jogadores que sejam soluções, para que este processo de transição não tenha tantos buracos – explicou o treinador.

Sampaoli em Atlético e Betim (Foto: Gilson Lobo / GazetaPress)

Atlético x Betim

O Atlético ficou no empate por 1 a 1 com o Betim na estreia do Campeonato Mineiro, em partida disputada na Arena MRV. O Galo teve maior domínio das ações e saiu na frente ainda no primeiro tempo, com Reinier, que aproveitou boa jogada ofensiva para abrir o placar. A equipe alvinegra controlou a posse de bola e criou as principais chances antes do intervalo.

No início da segunda etapa, porém, o Betim reagiu rapidamente e chegou ao empate com Diego Jardel, que finalizou com precisão por cima do goleiro Éverson. Após o gol, o Atlético aumentou a pressão e tentou retomar a vantagem, mas encontrou dificuldades diante da defesa bem postada do adversário. O resultado garantiu um ponto para cada equipe na abertura do estadual.