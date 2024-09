Reforço do Corinthians, Depay vai ao estádio ver a Holanda pela Liga das Nações

Memphis Depay acompanha Holanda x Bósnia pela Liga das Nações (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 07/09/2024 - 16:41 • Eindhoven (HOL)

Praticamente fechado com o Corinthians, o atacante Memphis Depay está em Eindhoven, na Holanda, para acompanhar a partida entre a seleção local e a Bósnia Herzegovina, pela Liga das Nações. O jogador foi capturado pela transmissão da partida na tribuna do Philips Stadium, casa do PSV, clube que o revelou para o futebol profissional.

Sem clube desde o final do contrato com o Atlético de Madrid, o atacante ficou fora da lista de convocados de Ronald Koeman para a Data Fifa. Memphis Depay está muito próximo de ser anunciado como novo reforço do Timão na temporada 2024: de acordo com o presidente Augusto Melo, faltam poucos detalhes para a finalização do negócio.

Depay atuou pela Holanda na Eurocopa 2024 (Foto: Odd Andersen / AFP)

Holanda e Bósnia se enfrentam pela primeira rodada da Liga das Nações, pelo grupo A3, que também conta com Alemanha e Hungria.