Presidente do Corinthians revela data do anúncio de Depay

Escrito por Lance! • Publicada em 07/09/2024 - 13:26 • Rio de Janeiro

A "Fiel" conta os dias para o anúncio de Memphis Depay como a nova contratação do Corinthians.



Presente na Neo Química Arena para assistir a vitória do Philadelphia Eagles sobre o Green Bay Packers por 34 a 29, na primeira partida da história da NFL em solo brasileiro, o presidente do clube Augusto Melo afirmou que a chegada do holandês está próxima.



"Faltam detalhes. Se tudo der certo, anunciamos na segunda ou terça feira. Depende deles. É questão de contrato, falta pouco, apenas detalhes. Tudo certo, está tudo pronto", disse o dirigente à revista Placar.



Segundo informação dada pela ESPN e confirmada pelo Lance!, as partes se movimentam para regularizar o visto de trabalho de Depay no Brasil. O estafe do holandês está em processo de envio dos documentos ao Corinthians, de maneira que o clube possa dar entrada também no pedido de permissão de residência para o jogador.



Quanto aos exames médicos, tudo deve ser realizado na Holanda, e não em São Paulo. A ideia partiu do próprio estafe de Depay, que quis evitar o risco do atacante viajar ao Brasil e, em caso de algum entrave, ter que retorna à Europa sem assinar contrato com o Corinthians.



Quando todos os exames tiverem sido realizados e Memphis tiver o "OK", ele viajará à capital paulista para assinar o vínculo.



De acordo com pessoas envolvidas na negociação, a expectativa é de que o atleta chegue na terça-feira (10) ou no máximo na quarta-feira (11). Além disso, existe a possibilidade de Depay ser apresentado à torcida antes do jogo contra o Juventude, na quarta, às 21h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela Copa do Brasil.