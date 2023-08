A tendência é que Gabriel Jesus esteja à disposição do técnico Mikel Arteta para o duelo contra o Fulham neste sábado (26), às 11h (de Brasília), em casa contra o Fulham, pela terceira rodada do Campeonato Inglês. Enquanto a volta do brasileiro é um grande reforço para o Arsenal, o time lida com diversos desfalques, dentre eles o recém-chegado Jurrien Timber. O holandês sofreu uma contusão no ligamento cruzado anterior do joelho e deve ficar fora de ação por um período extenso.