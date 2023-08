O Al-Hilal, novo clube de Neymar na Arábia Saudita, enfrenta o Al-Raed nesta quinta-feira (24) às 15h (de Brasília), fora de casa, em jogo válido pela terceira rodada da Saudi Pro League 2023/24. A equipe comandada pelo técnico Jorge Jesus, no entanto, não poderá contar com a presença do astro brasileiro, que sofreu lesões na coxa e tem previsão de retorno aos gramados agendada para o próximo mês.